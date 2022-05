Anmeldere: Statsminister svær at blive klog på i egen podcast

Første afsnit af statsminister Mette Frederiksens (S) podcast "Statsministeren spørger" får ikke umiddelbart roser med på vejen fra Politiken og Jyllands-Posten i deres anmeldelser af podcastens første afsnit.

Både Politikens Marcus Rubin og Jyllands-Postens Jette Elbæk Maressa hæfter sig ved, at en podcast med statsministeren i værtsrollen efterlader en række spørgsmål, som hun ikke får besvaret.

Politiken giver afsnittet to stjerner ud af seks mulige. Jyllands-Posten har ikke valgt at uddele stjerner.

Podcastens første afsnit har Informations chefredaktør, Rune Lykkeberg, som gæst. Afsnittets emne er nogle af de temaer, der præger international politik, og Lykkebergs analyse af dem.

Både Politikens og Jyllands-Postens anmeldere hæfter sig ved, at podcasten i højere grad kaster lys over, hvad Lykkeberg tænker om verden end statsministeren.

Eksempelvis er der en udveksling i podcasten, hvor Lykkeberg siger, at Vestens magt er blevet mindre.

- Tror du selv, vi har forstået det, indskyder statsministeren.

- Nej, overhovedet ikke, svarer Lykkeberg, inden han fortsætter med at uddybe, hvad han mener.

Lige sådan slutter samtalen også med, at det er statsministeren, der opsummerende spørger chefredaktøren, om han er optimistisk eller pessimistisk for fremtiden.

- Samtalen mellem de to kommer vidt omkring, og det er langt mest Rune Lykkeberg, der taler, skriver Marcus Rubin i sin anmeldelse i Politiken.

Et andet sted i afsnittet taler Rune Lykkeberg om, at Vesten har været for dårlig til at samle en international koalition imod Ruslands invasion af Ukraine, der inkluderer lande uden for Vesten såsom Sydafrika og Indien.

Jyllands-Postens Jette Elbæk Maressa savner i samtalen med Lykkeberg, at der er en anden part, som tilkendegiver sine holdninger:

- I det hele taget er der mange spørgsmål, som ikke stilles i udsendelsen, og det er en smule vanskeligt at finde ud af, hvornår Mette Frederiksen køber Rune Lykkebergs præmisser, skriver hun.

- Er hun enig i, at Vesten ikke skal slå på værdier, men på regler i kampen mod Rusland?

