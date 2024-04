Anmeldere: Trine Dyrholm og skuespiltalent brillerer i krydstogtdrama

Flere medier har anmeldt den nye danske film "Birthday Girl", der har premiere torsdag og har sit omdrejningspunkt på et krydstogtskib.

Og anmelderne er generelt set venligsindede over for filmen.

I Berlingske får "Birthday Girl" fem ud af seks stjerner. Der lægges blandt andet vægt på filmens karakterer, som kaldes "afstemte", og en "stramt komponeret handling".

Filmen tager budskabet op om, at det ved en voldtægt aldrig er den voldtagnes fejl, men at det altid er voldtageren, der er skyldig.

- Alligevel kan en dygtig filminstruktør som Michael Noer få os i tvivl om moral, ansvar og skyld i "Birthday Girl". Særligt når handlingen lægges i hænderne på formidable skuespillere som Trine Dyrholm, der er bedre end nogensinde i det tætskrevne drama, skriver Berlingskes anmelder Kristian Lindberg.

I filmen tager en mor (Trine Dyrholm), hendes datter (Flora Ofelia Hofmann Lindahl) og datterens veninde (Maja Ida Thiele) på cruise til Caribien for at fejre datterens 18-års fødselsdag.

Men allerede efter første aften bliver turen til et mareridt, da moren finder ud af, at datteren er blevet voldtaget, at datteren intet husker, og at det er op til hende, hvis voldtægten skal opklares.

I Politiken fremhæves også Flora Ofelia Hofmann Lindahl, der ifølge anmelder Kim Skotte "understreger sit store talent". Anmelderen er særligt glad for filmens første del, hvor særligt spændingerne mellem mor og datter er fremtrædende.

- Fra filmens første billeder af en Trine Dyrholm drivvåd og forblæst på dækket i rød katastrofebelysning ved vi, at det ender galt, skriver Kim Skotte og giver filmen fire ud af seks hjerter.

Ifølge Informations anmelder Lone Nikolajsen "skorter det hverken på plotfremdrift eller -twists" i filmen.

- Til gengæld kan man godt savne den sikre sans for fortælletempo og veltimet plotafvikling, der karakteriserer Michael Noer, når han er bedst.

- Birthday Girl vil mange ting på én gang - fortælle om ulykkelig og forfejlet moderkærlighed, tematisere overgrebshåndtering og udfolde en kriminalgåde - og den formår ikke altid at bygge tilstrækkeligt op til sine vendepunkter, skriver Lone Nikolajsen.

Filmen vises i biografer landet over.

