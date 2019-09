Anmeldere: Wulffmorgenthalers film drukner i gak og løjer

"Mugge & vejfesten" er en tiltrængt skilsmissefortælling, som dog drukner i hektiske jokes, mener anmeldere.

Satireduoen Wulffmorgenthalers nye animationsfilm får en lunken modtagelse af en række danske anmeldere.

Både B.T., Politiken og Filmmagasinet Ekko kvitterer med tre ud af seks stjerner til filmen "Mugge vejfesten".

Filmen, der baserer sig på Anders Morgenthaler og Mikael Wulffs bog af samme navn, handler om den tiårige Mugge, der bor med sine forældre i et parcelhuskvarter med meget farverige eksistenser som naboer.

Da hans forældre pludselig skal skilles, sætter Mugge alt ind for at genforene forældrene til kvarterets årlige vejfest.

- Wulffmorgenthalers animationsfilm er en kærkommen skilsmissefortælling i børnehøjde, men tematikken drukner i gakkede løjer, skriver Ekkos anmelder blandt andet.

- Der er for lidt handling til en 80 minutter lang familiefilm, der skulle fange hele familien.

B.T.'s anmelder mener, at filmen til tider er "overgearet" og "hektisk", hvilket får historien til at stå svagt.

- Det er meget af tiden ret skægt, og Wulffmorgenthalers univers er herligt gakket, men der er også så mange jokes, der falder så tæt, at en hel del af dem uvægerligt rammer forbi.

Ligeledes lyder det fra Politikens anmelder, at de mange satiriske jokes spænder ben for, at filmens figurer kan få liv.

Mere begejstret er Jyllands-Postens anmelder, der giver filmen fire ud af seks stjerner.

- Det er svært ikke at skraldgrine over alle de mange originale, skrupskøre indfald, som vælter ud af Wulffmorgenthalers fælleshjerne, men det er også tydeligt, at de to mænd faktisk har en del på hjerte, lyder det i Jyllands-Posten.

- Det kan være noget af en kunst ikke at skære moralerne ud i pap, når man laver børnefilm, men det lykkes fortrinligt her.

/ritzau/