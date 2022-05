Anmelderne er mestendels glade for Anders Fogh Rasmussens biografi. Men én ting slår de sig lidt på

Forhenværende formand for Venstre, tidligere statsminister og generalsekretær for Nato Anders Fogh Rasmussen har skrevet sine erindringer. Eller i hvert fald første del af dem. ”At træde i karakter” (Gyldendal) er nemlig ”et afslørende socialpsykologisk selvportræt af en opvækst præget af en hård(hændet) far, hårdt arbejde på gården og hårde selvopgør med forkælede akademikerbørn”, som Christian Jensen skriver i sin anmeldelse i Politiken.

Christian Jensen konstaterer, at det netop var ovenstående, der grundlagde den indadvendte foghske pligtetik, han styrede Danmark efter som statsminister, og at den store styrke i erindringerne ligger i hans overraskende, ærlige, åbne og undertiden morsomme skildring af det privatliv, han gjorde alt for at holde offentligheden ude af i sin tid som statsminister: ”Alt kører efter en snor, og for enden af den snor kan den gennemkontrollerede og evigt ambitiøse Anders Fogh Rasmussen indtage Statsministeriet. Sliddet, slæbet og farmands arbejdsmoral bærer frugt. Men han slipper aldrig sin opvæksts opgør og følelsen af at være bonderøven på knallerten.”