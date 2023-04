Anmelderrost hiphop-navn debuterer på Grøns koncertscene

Grøn, der tidligere hed Grøn Koncert, løfter sløret for endnu en kunstner, der sammen med store, danske stjerner skal omkring otte danske byer og optræde til sommer.

Det fjerde navn på listen er det anmelderroste hiphopband Benjamin Hav og Familien, oplyser arrangørerne af Grøn onsdag.

- Det betyder alt, fortæller forsanger Benjamin Hav om at skulle optræde på Grøn i pressemeddelelsen.

Udover Benjamin Hav og Familien har Grøn annonceret Aqua, Saveus og MØ til koncertplakaten i 2023.

Benjamin Hav debuterede som soloartist i starten af 2020 med to album på blot to uger. I efteråret 2021 stod han for første gang på scenen med Familien, hvilket resulterede i udsolgte koncerter og anmelderroste ekstrakoncerter.

Sidste år snuppede bandet for andet år i streg Gaffa-prisen for "Årets Hiphop-album". Og Grøn glæder sig over det nye navn på plakaten.

- Benjamin Hav og Familien præsenterer nogle helt unikke og spektakulære liveshows, som vi glæder os helt vildt til, at Grøn-publikummet får glæde af til sommer, udtaler Theis Petersen, indsamlingschef i Muskelsvindsfonden, i meddelelsen.

Grøn-touren begynder i Tårnby 20. juli, hvorefter det hedder Kolding 21. juli, Aarhus 22. juli, Aalborg 23. juli, Esbjerg 27. juli, Odense 28. juli, Næstved 29. juli og til sidst Valby 30. juli.

Siden begyndelsen af 1983 har Grøn Koncert eksisteret, og det har vokset sig større og større. I 2017 skar arrangørerne den sidste del af navnet og kalder sig nu bare Grøn.

Det er Tuborg og Muskelsvindfonden, der står bag koncertturnéen. Overskuddet fra koncerterne går til fondens arbejde.

Det er som de seneste år Jacob Haugaard og Muskelsvindfondens formand, Simon Toftgaard Jespersen, der er værter ved koncerterne.

/ritzau/