Anna Elisabeth Jessens prosa er en uetisk svælgen i ellers sand tragedie

En ”eksistentiel samtykkethriller” kalder den vedlagte presseseddel Anna Elisabeth Jessens aktuelle roman ”Oblivion” og udløser allerede hermed første panderynke. For klinger ”samtykkethriller” ikke en kende sensationslystent og markedsføringskynisk det tragiske forlæg taget i betragtning? Romanen tager nemlig erklæret afsæt i en virkelig hændelse, en voldtægtsanklage og en ung spejderleders tragiske selvmord i 2002 og rejser derved intrikate spørgsmål om forfatterens etiske ansvar over for fiktionens frihed.