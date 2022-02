Anne Frank-bog udkommer på dansk trods international kritik

Forlaget Harper Collins sender i næste uge den danske udgave af bogen "Hvem forrådte Anne Frank?" i trykken, selvom det er blevet kritiseret, at bogen på et tvivlsomt grundlag udpeger en jøde som gerningsmand

Verden over har både historikere og jødiske organisationer kritiseret den canadiske historiker og journalist Rosemary Sullivans bog "Hvem forrådte Anne Frank?", der udkom i en række lande den 19. januar. I Anne Franks hjemland, Holland, har forlaget Ambo Anthos undskyldt og meddelt, at der ikke vil blive trykt nye oplag af bogen. Alligevel er det fortsat planen at udgive bogen på dansk den 31. marts, og bogen sendes i trykken i næste uge.