Roman om antisemit med jødisk vennekreds er en modig og stærk fortælling

4 stjerner

Tyske Gregor von Rezzoris roman i fem dele er en modig selvudlevering og sand digtning

Man kender måske historien om de to jøder, der i 1930’ernes Berlin sad på en bænk. Den ene læste i en jødisk avis, mens den anden læste Der Stürmer. Jøden med Der Stürmer lo uophørligt, hvad der fremkaldte et udbrud: ”Ikke alene læser du denne nazistiske sprøjte, men du synes oven i købet, at den er sjov?”.

Svaret faldt prompte: ”Jamen, i din avis læser jeg om jøder, der får deres ejendom konfiskeret eller bliver arresteret og deporteret, hvorimod Der Stürmer bringer godt nyt. Her forlyder det, at vi jøder ejer og kontrollerer hele verden!”.

Gregor von Rezzoris roman ”En antisemits erindringer” minder om det opbud af fordomme, Der Stürmer excellerede i. Læseren vil måske antage, at romantitlen er ironisk, men det uhyggelige er, at selvom hovedpersonen plejer nær og kær omgang med jøder, erklærer han: ”Vi betragtede som en selvfølge jøderne som andenrangsmennesker”.

Trangen til at frikende sig selv er noget fundamentalt menneskeligt, men som forfatter Péter Nádas pointerer i sit efterord til romanen, fremstår denne fortæller ganske uden selvretfærdiggørende tilbøjeligheder.

Forfatteren Gregor von Rezzori (1914-1998) var en munter og livfuld skribent med en bred kulturbaggrund, hvis liv tog sin begyndelse i Bukovina, som i dag er en del af Ukraine.