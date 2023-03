Aqua og Saveus skal på grøn turné til sommer

Grøn, tidligere Grøn Koncert, har afsløret de første to kunstnere, der skal være med til at fejre turnéens 40-års fødselsdag. Det bliver en gammel kending i form af popbandet Aqua og en nyere gæst i form af Saveus.

Det oplyser arrangørerne torsdag.

Aqua var første gang på Grøn Koncert for 25 år siden og er med for femte gang i år. Saveus, der har det borgerlige navn Martin Hedegaard, har også været med én gang før. Det var i 2019.

Siden begyndelsen af 1983 har Grøn Koncert eksisteret, og det har siden vokset sig større og større. I 2017 skar arrangørerne den sidste del af navnet og kalder sig nu bare Grøn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sidste år lagde 166.000 gæster vejen forbi endagsfestivalen, og fire ud af de i alt otte koncerter blev udsolgt. Der var tale om et comeback for Grøn, efter at koncerterne i 2020 og 2021 var blevet aflyst på grund af corona.

I år bliver det fra den 20. juli til den 30. juli. Grøn kommer i alt forbi otte byer.

Første stop er i Tårnby på Amager i København den 20. juli. Dernæst kommer Kolding den 21. juli, Aarhus den 22. juli, Aalborg den 23. juli og Esbjerg den 27. juli.

Festivalen tager tilbage mod Sjælland med stop i Odense den 28. juli, Næstved den 29. juli, inden Grøn slutter festen i Valby i København den 30. juli.

Det er ølmærket Tuborg og Muskelsvindfonden, der står bag koncertturnéen. Overskuddet fra koncerterne går til fondens arbejde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er som de seneste år Jakob Haugaard og Muskelsvindfondens formand, Simon Toftgaard Jespersen, der er værter ved koncerterne.

Der plejer at være omkring syv-otte kunstnere til Grøn Koncert. De første to navne er præsenteret samme dag, som billetsalget til årets koncerter er startet.

Sidste år var blandt andet D-A-D, Andreas Odbjerg, Tessa og Christopher på plakaten.

/ritzau/