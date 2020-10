Arabiske lande vil boykotte franske varer i Muhammed-strid

Jordan fordømmer Frankrigs "fortsatte offentliggørelse af karikaturtegninger af profeten Muhammed".

I den arabiske verden er der tiltagende opfordringer til at boykotte franske produkter, efter at præsident Emmanuel Macron har kritiseret islamister og lovet at forsvare ytringsfrihed, som også tillader satiretegninger af profeten Muhammed.

I Kuwait og Doha boykotter en række butikker franske produkter, og på sociale medier er der lagt billeder ud af personer, der fjerner franske oste fra butikshylder.

I Jordan har udenrigsministeriet fordømt Frankrigs "fortsatte offentliggørelse af karikaturtegninger af profeten Muhammed under påskud af, at det handler om ytringsfrihed".

Også i Pakistan er der fremsat stærk kritik af den franske leder. Den pakistanske premierminister, Imran Khan, beskylder søndag Macron for "angreb på islam". Det sker efter, at Macron har kritiseret islamister og forsvaret offentliggørelser af satiretegninger af profeten Muhammed.

Khan siger i en serie af tweets på det sociale medie Twitter, at Macron skaber splittelse.

- Det er uheldigt, at Macron vælger at opildne til islamofobi ved at angribe islam frem for at angribe de terrorister, som har udført volden, om det så er muslimer, nazistiske ideologer eller forkæmpere for et hvidt overherredømme, skriver han.

Pakistan støtter med udfaldet mod Macron Tyrkiets leder, Recep Tayyip Erdogan, som har angrebet den franske verbalt flere gang i den seneste tid.

Lørdag sagde Erdogan, at "Macron bør mentalundersøges".

Erdogans udtalelse har fået Frankrig til at hjemkalde dets ambassadør i Tyrkiet.

- Præsident Erdogans kommentarer er uacceptable. Vredesudbrud og fornærmelser er ikke en rigtig metode, lyder det fra Macrons kontor.

- Vi forlanger, at Erdogan ændrer sin politiske kurs, for den er farlig ud fra alle synsvinkler, hedder det.

Det lyder videre fra Macrons kontor, at man har bemærket "fraværet af kondolencer" fra den tyrkiske regering for et voldsomt drab, som en ung tjetjensk islamisk begik nær Paris forrige fredag på læreren Samuel Paty.

Det var et religiøst motiveret drab, hvor den 47-årige lærer fik skåret hovedet af. Lærerne havde undervist om ytringsfrihed og have vist Muhammed-tegninger til de elever, som ønskede det.

/ritzau/AFP