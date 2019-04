Aretha Franklin modtager Pulitzer for sit bidrag til musikken

Den afdøde sangerinde Aretha Franklin får en æres-Pulitzer for sit bidrag til amerikansk musik og kultur.

Selv efter sin død får Aretha Franklin stadig masser af R-E-S-P-E-C-T.

Dronningen af soul har således mandag modtaget en æres-Pulitzer for sit uudslettelige bidrag til amerikansk musik og kultur i mere end fem årtier.

Det oplyser bestyrelsen bag den amerikanske journalistik-, litteratur- og musikpris Pulitzer, der uddeles hvert år.

76-årige Aretha Franklin døde i sit hjem i Detroit 16. august sidste år efter længere tids sygdom. Hun led af kræft i bugspytkirtlen.

Blandt hendes meget kendte sange er "Respect", "I say a Little Prayer" og "Chain of Fools".

Undervejs i sin karriere modtog hun 18 Grammys og 25 guldplader.

På højdepunktet i sin karriere vekslede hun ubesværet mellem gospel og rhytm and blues og slog let over i jazz og pop.

Hun blev i ordets sande betydning et amerikansk ikon og er af Rolling Stone Magazine blevet kåret til rockhistoriens største stemme baseret på vurderinger fra en lang række af hendes anerkendte kolleger.

/ritzau/AP