Ariana Grande kaldes kønsløs lolita blandt lunke anmeldelser

Den 26-årige popsanger bliver kaldt en, som man ikke kom helt ind under huden på, efter koncert i Royal Arena.

Den amerikanske popdiva Ariana Grandes koncert i Royal Arena tirsdag aften får lunkne anmeldelser.

Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo kalder den 26-årige sanger for en "kønsløs lolita" og kvitterer med tre stjerner ud af seks stjerner.

- Teknisk var hun blændende i en grad, så man havde hende mistænkt for at fuske, men hun formidlede ingen følelser. Overhovedet, skriver Treo.

- Man kunne simpelthen ikke mærke hende. Kun på den der enerverende måde, hvor man tænker, at det er heldigt, man ikke er en hund, skriver Treo.

B.T.'s anmelder Laura Rode Nygaard er mere positivt stemt og giver popstjernens koncert fire stjerner ud af seks.

Rode Nygaard lægger særligt vægt på, at man kunne mærke, hvordan hendes musik er blevet påvirket af bombeangrebet ved hendes koncert i Manchester i 2017, hvor 22 blev dræbt og flere hundrede såret. Omkring halvdelen var børn.

- De seneste års smerte gav koncerten et underliggende lag, der løftede den fra at være en poleret popkoncert henlagt i mørke, hvor fraværet af de følsomme ballader gjorde, at man aldrig kom rigtigt ind under huden på sangerinden, skriver Rode Nygaard.

Ariana Grande havde blandt andet forbudt tasker til koncerten af frygt for bomber. I stedet skulle gæster bruge gennemsigtige plastiktasker eller -poser.

Musikmagasinet Gaffa har bevidst valgt ikke at anmelde Ariana Grandes koncert, da ingen medier måtte tage billeder under koncerten.

- Som vi har skrevet flere gange før, accepterer vi ikke indskrænkninger i fotografernes arbejdsvilkår ved koncerter.

- Kunstnerne leverer showet, medierne sørger for anmeldelser og billeder, skriver Gaffa i en artikel.

/ritzau/