Arkæologer finder spor af vikingeskib i Norge

Spor af et vikingeskib, en række gravhøje og et hus fra jernalderen er fundet i Halden i Norge.

Arkæologer har fundet spor af et vikingeskib i Halden i det sydøstlige Norge på grænsen til Sverige. Fundet er gjort i Nordens næststørste gravhøj, Jellhaugen.

Det skriver det norske nyhedsbureau, NTB.

- Vi er sikre på, at det er et skib, som ligger der, men hvor meget der er bevaret, er svært at sige, før fundet er undersøgt nærmere, siger Morten Hanisch, der konservator i amtet Østfold.

Ud over skibet har arkæologerne også fundet en række gravhøje samt et hus fra jernalderen.

Fundene er gjort af arkæologer fra Norsk Institut for Kulturarvsforskning (NIKU).

- Fundet ser utroligt spændende ud. Vi har kun tre velbevarede vikingeskibsvragfund her, så dette fund vil helt sikkert få historisk betydning, siger afdelingsleder ved NIKU Knut Paasche, der er ekspert i skibe fra perioden.

Tre gange tidligere har man fundet vrag fra vikingeskibe i Norge. Det er Gokstadskibet, Osebergskibet og Tuneskibet.

Alle tre er bevaret og udstillet i Vikingeskibshuset på halvøen Bygdø i Oslo.

/ritzau/NTB