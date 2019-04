Arkitekt: Autenticiteten kan ikke genskabes i Notre Dame

Selv om man med stor sandsynlighed vil kunne rekonstruere Notre Dame i Paris, så går noget alligevel tabt.

Det kan blive en vanskelig opgave at genopbygge Notre Dame-katedralen, og noget af den over 800 gamle kirke vil aldrig blive som før.

Det fortæller Arne Høi, institutleder på Institut for Bygningskunst og Kultur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

- Man kan godt genopbygge en form, men man kan aldrig genskabe den historie og autenticitet, der har været.

- På en trappe op til tårnet kan trinene være slidt bløde efter mange århundreders brug. En ny trappe kan godt være udført i det samme materiale og form, men sliddet kan man ikke genskabe.

- På den måde er historie og autenticitet noget af det allersværeste at håndtere, når man står med en restaurering, siger han.

Branden i katedralen brød ud mandag omkring klokken 18.50.

Selv om omfanget af skaderne endnu ikke er kendt til fulde, så er Notre Dame en kompliceret bygning, fortæller institutlederen.

- En af udfordringerne er, at kirken er blevet til over mange perioder. Derfor kan måden at bygge på, materialer og så videre godt variere forskellige steder i kirken.

- Og så var den også igennem en stor restaurering i midten af 1800-tallet af arkitekten Viollet-le-Duc. Det tilfører byggeriet endnu et lag af kompleksitet.

Derfor venter der nu et omfattende analysearbejde, før man overhovedet kan gå i gang med restaureringen.

- Denne periode (omkring rekonstruktionen, red.) er forholdsvis veldokumenteret, men alligevel venter der et omfattende bygningsarkæologisk arbejde.

- Her ser man blandt andet på, hvilke materialer og byggeteknikker der er brugt. Når det er færdigt, skal man så beslutte sig for, hvilken restaureringsholdning man vil anlægge.

- Vil man bruge de samme håndværkstyper og materialer som dengang, eller vil man måske gå en mere moderne vej, siger han.

Ud over flammerne kan de mange millioner liter vand brugt i slukningsarbejdet også gøre stor skade på en bygning.

Men det vil man i de kommende dage skulle afdække omfanget af, fortæller Arne Høi, der dog tror på, at katedralens skader vil kunne udbedres.

- Jeg har ikke kendskab til, at man ved andre store bygninger ikke har kunnet rekonstruere dele af byggeriet. Så det tror jeg godt, man kan. Men det vil muligvis kræve genudvikling af tabte håndværk.

