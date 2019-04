Arkitekter skal konkurrere om nyt spir på Notre Dame

Inden for fem år skal Notre Dame ifølge præsidenten være genopbygget. Internationale arkitekter skal hjælpe.

Genopbygningen af brændte Notre Dame bliver til en international konkurrence. Det oplyser den franske premierminister, Edouard Philippe, ifølge nyhedsbureauet AP.

Premierministeren har annonceret en konkurrence for internationale arkitekter, der kan indsende bud på nyt spir på Notre Dame-katedralen i Paris.

Det sker, efter præsident Emmanuel Macron onsdag har afholdt et kabinetmøde om genopbygningen af den over 850 år gamle kirke, der blev opslugt af flammer mandag aften.

Konkurrence har til formål at "give Notre Dame et spir, som er tilpasset vor tids teknikker og udfordringer", siger Philippe ifølge AP.

Han oplyste samtidig, at myndighederne endnu ikke har estimeret, hvor meget genopbygningen kommer til at koste.

Det er endnu uvist, hvad der forårsagede branden, der først blev endeligt slukket tirsdag. Der formodes dog at være tale om et uheld i forbindelse med et renoveringsarbejde i den historiske katedral.

Emmanuel Macron har meddelt, at kirken vil blive genskabt inden for fem år.

- Vi vil genopbygge katedralen, så den bliver endnu smukkere, og det skal være gjort inden for fem år, sagde den franske præsident tirsdag aften i en tv-transmitteret tale.

/ritzau/AP