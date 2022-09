Aros slukker regnbuen om natten for at spare på strømmen

Kunstmuseet Aros i Aarhus slukker fremover lyset i regnbuen om natten som følge af den nuværende energikrise. Det skriver TV2 Østjylland.

- På Aros ønsker vi at bidrage med alt, hvad vi kan i forhold til den aktuelle energikrise og den generelle omstilling, siger museumsdirektør Rebecca Matthews ifølge mediet i en pressemeddelelse.

- Vi har således allerede indarbejdet flere tiltag og ser lige nu på yderligere muligheder for optimering på tværs af hele museet, siger hun.

Regnbuen er placeret 3,5 meter over museets tagflade, og besøgende kan med udsigt over Aarhus by vandre rundt i en 150 meter lang cirkel med glas i alle regnbuens farver.

Kunstværket vil fra natten til fredag være slukket fra midnat til klokken 06 om morgenen for at spare på energien. Siden åbningen i 2011 er værket blevet oplyst indefra af spots i gulvet.

Værket er skabt af den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson og har navnet "Your rainbow panorama".

I Aarhus har man også valgt at skære ned på julelyset i november og december. Det er en tendens blandt flere af landets handelsstandsforeninger, at de skærer ned på julebelysningen i 2022 i forbindelse med de stigende elpriser.

Aarhus' kulturforening har valgt at aflyse opsætningen af den udendørs skøjtebane ved Musikhuset for at spare på strømmen. Stormagasinet Salling har også valgt at droppe årets julelys på bygningen.

De mange initiativer til at slukke for strømmen kommer, efter at regeringen på et pressemøde den 8. september opfordrede landets kommuner og virksomheder til at spare på energien.

/ritzau/