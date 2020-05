Årsdag for verdenskrig markeres i epidemiens skygge

Ceremonielle begivenheder på 75-årsdag for krigsafslutning gennemføres uden folkefester under coronakrisen.

75-årsdagen for afslutningen på Anden Verdenskrig fejres fredag i europæiske hovedstæder i coronapandemiens skygge.

Stats- og regeringschefer i blandt andet Frankrig, Storbritannien og Tyskland deltager i ceremonielle begivenheder på dagen, men de sædvanlige store folkefester er aflyst.

Oprindeligt var der planlagt store parader for at markere sejren over nazisterne, men de er blevet aflyst, mens verden kæmper mod den nye corona-fjende, som 277.000 mennesker er døde med på globalt plan. Over 3,7 million er smittet.

Årsdagen for det nazistiske Tysklands betingelsesløse overgivelse i 1945 efter en krig, der kostede over 50 millioner menneskeliv, bliver i Berlin blandt andet markeret ved Neue Wache på Unter den Linden.

Her nedlægger forbundskansler Angela Merkel og forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier kranse ved Tysklands vigtigste mindemonument for verdenskrigens mange ofre, hvorefter Steinmeier holder tale.

I Paris deltager præsident Emmanuel Macron i en ceremoni på Champs-Élysées.

I Storbritannien, som har de fleste coronadødsfald i Europa med over 30.000 døde, er planlagte parader for krigsveteraner aflyst.

I Rusland er en stor militærparade, der skulle finde sted på Den Røde Plads den 9. maj, aflyst. I stedet vil fly overflyve Kreml.

Præsident Vladimir Putin vil lægge blomster ved Den Ukendte Soldats Grav, hvorefter han vil holde en tv-tale, som både vil handle om verdenskrigen, coronakrisen og Kremls kriseplaner.

For sjette dag i træk rapporterede Rusland fredag om mere end 10.000 nye tilfælde af coronavirus. Stigningen bragte det samlede antal coronasmittede i landet op på næsten 188.000.

/ritzau/AFP