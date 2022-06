Arvingerne af Edvard Eriksens "Den lille havfrue" ved det allerede. Ophavsret går i arv - men hvorfor?

David Bowies arvinger tjente i januar omkring 250 millioner dollars på at sælge hans bagkatalog af sange til Warner Music. Det samme gjorde Leonard Cohens arvinger i februar – dog for et ukendt beløb og til pladeselskabet Hipgnosis. Dermed bliver begge selskaber betalt, hver gang der bliver trykket afspil på Spotify på en af kunstnernes sange, og sådan vil det fortsætte frem til 2087, hvor begge kunstnere har været døde i 70 år.

Men det er ikke kun i USA , at efterkommere til kunstnere tjener penge på deres ophavsret. Herhjemme har arvingerne til Edvard Eriksen med succes tjent penge ved at føre en række retssager mod medier, der har bragt billeder af kunstnerens mest kendte værk "Den lille havfrue" og dermed brudt arvingernes ophavsret til statuen. Men hvorfor skal en kunstners arvinger tjene penge i 70 år, efter kunstneren er død? For at finde et svar, dykker vi ned i historien.