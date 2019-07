ASAP Rocky nægter sig skyldig i voldssag

Retssag mod ASAP Rocky tiltalt for vold i Sverige begynder tirsdag formiddag. Rapperen nægter sig skyldig.

Den amerikanske rapper ASAP Rocky nægter sig skyldig i vold mod en 19-årig mand, som han var i uoverensstemmelse med på åben gade i Stockholm 30. juni.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Retssagen er begyndt tirsdag formiddag i Retten i Stockholm og fortsætter 1. og 2. august.

Ifølge nyhedsbureauet har ASAP Rockys advokat i retten forklaret, at overfaldet skete i selvforsvar, da den 19-årige mand havde forfulgt og provokeret ham og hans følge.

- Han (ASAP Rocky, red.) indrømmer, at han skubbede offeret i jorden, at han trådte på armen og slog eller skubbede til hans skulder, siger ASAP Rockys advokat, Slobodan Jovicic, til retten.

Ifølge Ekstra Bladet foregår retssagen på svensk. ASAP Rocky og de to andre tiltalte har en tolk på.

I retssalen er rapperens familie, heriblandt moren Renee Black, til stede.

Hvis ASAP Rocky bliver dømt for vold, risikerer han en fængselsstraf på op til to år. Men ifølge Ekstra Bladet har en ekspert vurderet, at en betinget dom vil være mere realistisk.

Den 30-årige rapper, der har det borgerlige navn Rakim Mayers, blev anholdt i begyndelsen af juli.

Anholdelsen har fået USA's præsident, Donald Trump, og flere kendte amerikanere til at opfordre til, at rapperen løslades.

Kredsen omfatter blandt andet tv-stjernen Kim Kardashian West og hendes mand, rapperen Kanye West, som har talt med Trump om sagen.

Den svenske møbelgigant Ikea er også blevet mærket af rapperens anholdelse i den svenske hovedstad.

Flere af ASAP Rockys fans opfordrer via de sociale medier til boykot af svenske produkter og firmaer heriblandt Ikea.

Tidligere har en underskriftindsamling også fået store stjerner som Post Malone, Justin Bieber og Frank Ocean til at ytre deres støtte til rapperen.

/ritzau/