Askepot som staldkåde operaløjer

Generationer af danskere kender eventyret om Askepot fra en af de mest vellykkede Disney-film nogensinde. I København blev den således en af alle tiders største succeser og trak i månedsvis fulde huse i den nu hedengangne Metropol-biograf på Strøget. Børn og voksne elskede de små søde mus og fugle, der hjalp med at få syet Askepots kjole til det store bal, men den onde stedmor og hendes to latterlige døtre – ja, dem elskede vi at hade ligesom den slemme kat, som meget passende hed Lucifer.

Den i sin ungdom ekstremt produktive operakomponist Gioacchino Rossini (1792-1868) kastede sig i 1817 med stor energi over den gamle historie, der egentlig har rødder helt tilbage til Frankrig i 1600-tallet, hvor den franske advokat og skatteopkræver Charles Perrault (1628-1703) morede sig med at skrive eventyr i sin fritid. Rossini foretog imidlertid en del justeringer. Således er den onde stedmor forsvundet og erstattet med en latterlig baron af en stedfar, en rigtig italiensk comedia dell’arte-figur, lige så tomhjernet gestikulerende som sine to fjollede og ikke ligefrem tiltalende døtre.