Astronomer har opdaget sort hul der vejer 33 gange mere end Solen

Astronomer har opdaget det tungeste sorte hul, der endnu er fundet, i galaksen Mælkevejen.

Det skriver European Southern Observatory, ESO, i en pressemeddelelse.

Det sorte hul har fået navnet Gaia BH3 og er dannet ved at en stjerne er eksploderet.

Det vejer 33 gange mere end Solen.

Andre sorte huller i Mælkevejen, vejer i gennemsnit ti gange så meget som Solen. Det gør dette fund "bemærkelsesværdigt", lyder det i meddelelsen.

Pasquale Pannuzo er astronom ved Observatoire de Paris og er en af forskerne, der var med til at gøre opdagelsen.

- Ingen havde regnet med at finde et sort hul med så høj en masse. Det er en opdagelse, man kun gør en gang i sin forskningskarriere, siger han i meddelelsen.

Ud over at det nyopdagede sorte hul er det største af sin slags, så ligger det også meget tæt på Jorden - "kun" 2000 lysår væk.

Det gør det til et de sorte huller, der ligger tættest på Jorden.

Det sorte hul blev opdaget, da astronomer gennemgik observationer med Gaia-satellitten. Siden har man bekræftet observationerne med teleskoper i Chile.

Astronomerne mener, at det sorte hul har en så stor masse, fordi det tidligere var en "metalfattig" stjerne.

Når stjerner er metalfattige, taber de mindre masse i deres levetid, og derfor er der mere materiale tilovers til at lave et sort hul.

Ifølge Videnskab.dk er et sort hul et objekt i rummet, hvor tyngdekraften er så stærk, at det fanger alt, der kommer i nærheden af det.

Det gælder alt fra planeter, gas, stjerner og lys.

Det nyopdagede sorte hul er ikke det største i Mælkevejen, men det er det største sorte hul, der er dannet ved, at en stjerne er eksploderet.

Det største sorte hul i vores galakse er Sagittarius A, der har en masse, der er fire millioner gange større end Solens.

ESO, der fandt det sorte hul, er et samarbejde med 11 europæiske lande, heriblandt også Danmark.

