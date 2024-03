Atypisk monsterduo sælger flest billetter i åbningsweekend

Filmen "Godzilla x Kong: The New Empire" havde med et billetsalg på 80 millioner dollar - omkring 550 millioner kroner - et brag af en åbningsweekend i Nordamerika.

Det vurderer analysesiden Exhibitor Relations om filmen, der er opfølgeren til "Godzilla vs. Kong" fra 2021.

Ingen andre film, heriblandt "Dune: Part Two", formåede at sælge tilnærmelsesvist lige så mange billetter.

I "Godzilla x Kong: The New Empire" slår den enorme abe King Kong sig sammen med den enorme reptil Godzilla for at redde deres arter og menneskeheden.

"Ghostbusters: Frozen Empire" var den næstmest populære film med et billetsalg på 15,7 millioner dollar.

Filmens medforfatter Jason Reitman er søn af Ivan Reitman, som var med til at instruere den oprindelige "Ghostbusters" fra 1984.

"Dune: Part Two", som havde premiere i Nordamerika 1. marts, havde det tredjestørste billetsalg i weekenden på 11,1 millioner dollar.

/ritzau/AFP