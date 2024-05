Auktionshammeren svinges for sidste gang i Kopenhagen Fur 6. juni

Den sidste handelsdag hos verdens største pelsauktionshus, Kopenhagen Fur, finder sted 6. juni.

Her vil der blive udbudt en kollektion på 3,7 millioner minkskind.

Det skriver Kopenhagen Fur i en pressemeddelelse.

Den sidste auktion i auktionshuset i Glostrup finder sted i dagene mellem 1. og 6. juni.

Ifølge Jesper Lauge Christensen, administrerende direktør i Kopenhagen Fur, plejer auktionerne at tiltrække købestærke kunder fra hovedmarkeder i både Asien og Europa.

- Allerede nu er pelskunder og branchefolk fra hele verden på vej til Danmark for at købe minkskind i en kvalitet og volumen, der for længst har overhalet alle konkurrenter, siger han i pressemeddelelsen.

Den seneste pelsauktion i auktionshuset blev afholdt i marts. Her solgte Kopenhagen Fur skind for 890 millioner kroner ifølge direktøren.

Jesper Lauge Christensen meddelte i november 2020, at Kopenhagen Fur ville lukke.

Det skete som en direkte konsekvens af den daværende regerings beslutning om, at alle mink skulle aflives for at undgå omfattende smitte med en muteret version af covid-19.

Frygten var, at mutationen ville kunne føre til, at fremtidige vacciner mod coronavirus ikke ville virke lige så effektivt, hvis man var smittet med minkmutationen.

Dengang lød det fra Kopenhagen Fur, at man ville foretage en kontrolleret nedlukning over en periode på to til tre år.

