Auktionshus vil sætte rekord med sjældent Hammershøi-værk

Til november svinger auktionshuset Bruun Rasmussen hammeren over maleri vurderet til 20-30 millioner.

Auktionshuset Bruun Rasmussen forventer i november at kunne sætte ny rekord for et hammerslag på et kunstværk.

Det sker, når et maleri af den danske kunstner Vilhelm Hammershøi skal under hammeren.

Maleriet med titlen "Interiør fra Strandgade 30" er vurderet til mellem 20 og 30 millioner kroner.

I forbindelse med auktionen udstiller Bruun Rasmussen værket i både København, London og New York.

Ifølge auktionshuset er Vilhelm Hammershøi den danske kunstner, der har opnået størst international anerkendelse.

Han er således i dag repræsenteret på museer verden over - fra Metropolitan Museum of Art i New York til The National Museum om Western Art i Tokyo.

Det er et af Vilhelm Hammershøis mest berømte og ikoniske værker, der nu skal under hammeren hos Bruun Rasmussen.

"Interiør fra Strandgade 30" er malet i 1900. Motivet viser kunstnerens hjem på Christianshavn, hvor solens stråler falder gennem et vindue og ned på gulvet i et rum, hvor hustruen Ida står og læser en bog.

Maleriet har været i privateje siden 1971, og det var sidst på auktion i 2018, hvor det blev solgt af auktionshuset Christie's til et museum i Los Angeles, der købte værket for godt 32 millioner kroner.

- Vi ved ikke, hvem maleriet kommer fra, da det for diskretionens skyld er solgt gennem en advokat, siger Rikke Lunau, projektleder ved Bruun Rasmussen, til Jyllands-Posten.

Kunstinteresserede eller potentielle købere med dybe lommer kan opleve værket fredag den 20. september, hvor det udstilles på Studio Oliver Gustav.

I starten af oktober skal værket udstilles i London, og inden auktionen 26. november skal værket også udstilles i New York 1. og 2. november.

