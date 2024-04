Australsk nødhjælpsarbejder er blevet dræbt i israelsk luftangreb

Australiens premierminister Anthony Albanese bekræfter, at en australsk statsborger er blevet dræbt i et luftangreb i Deir al-Balah i Gazastriben.

Det skriver det australske medie ABC News tirsdag morgen dansk tid.

Det drejer sig om Zomi Frankcom, som var nødhjælpsarbejder i hjælpeorganisationen World Central Kitchen (WCK).

Frankcom har arbejdet for organisationen de seneste fem år, skriver ABC.

Premierministeren siger, at han har været i kontakt med den israelske regering og den israelske ambassadør for at finde ud af, hvor ansvaret ligger.

- Dette er simpelthen fuldstændigt uacceptabelt, siger han ifølge ABC.

- Min regering har støttet en varig våbenhvile, vi har krævet løsladelse af gidslerne. Og der har været alt for mange uskyldige liv - palæstinensiske og israelske - som er gået tabt under konflikten i Gaza, lyder det videre.

Gazastribens Hamas-kontrollerede sundhedsministerium har sagt, at luftangrebet dræbte fire internationale hjælpearbejdere fra WCK samt deres palæstinensiske chauffør.

I en video på sociale medier kan man se palæstinensere, som fremviser de pas, som angiveligt tilhører de døde.

Der fremvises et britisk, australsk og polsk pas. Den fjerde dødes nationalitet er endnu uvis.

Det israelske militær (IDF) undersøger meldingen om, at fire internationale nødhjælpsarbejdere er dræbt i et luftangreb, skriver det israelske medie Haaretz.

I en meddelelse siger IDF, at det har påbegyndt "en dybdegående undersøgelse på højeste niveau, som skal afdække omstændighederne ved angrebet."

- IDF gør sig store anstrengelser for at sikre sikker levering af humanitær nødhjælp og har arbejdet tæt sammen med WCK i deres vigtige arbejde med at forsyne Gazas befolkning med mad og humanitær hjælp, lyder det videre.

WCK leverer madvarer og tilberedte måltider til mennesker i nød. I marts oplyste organisationen, at den i løbet af de foregående 175 dage havde leveret mere end 42 millioner måltider i Gazastriben.

Organisationen blev stiftet i 2010 af den spansk-amerikanske kok og restaurantejer José Andrés. Her sendte organisationen kokke og fødevarer til Haiti efter et jordskælv.

Organisationen har siden leveret mad til samfund som har været ramt af naturkatastrofer, flygtninge ved den amerikanske grænse, sundhedsmedarbejdere under coronapandemien og befolkningsgrupper i Ukraine og Gaza.

