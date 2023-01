Avengers-stjerne deler billede fra sygeseng efter sneplovulykke

Jeremy Renner var søndag ude for en alvorlig ulykke, efter at han havde gravet sin bil fri med en sneplov.

Den amerikanske skuespiller Jeremy Renner har delt et billede fra en hospitalsseng, efter at han søndag var ude for en ulykke med en sneplov.

- Tak til alle for jeres venlige ord, skriver han i opslaget.

Han skriver videre, at han er for ilde tilredt til at skrive mere, men at han sender kærlighed til alle.

På billedet ses Renner i en hospitalsseng med et blåt øje, skrammer i ansigtet og en iltslange i næsten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Renners pressetalsperson sagde mandag, at Renner havde været igennem en operation, og at han var i kritisk, men stabil tilstand. Han havde fået alvorlige kvæstelser i brystet og ortopædiske skader.

Sheriffen i Washoe County i den amerikanske delstat Nevada, hvor ulykken skete, sagde tirsdag, at Renner var blevet kørt over af en sneplov søndag.

Ifølge sheriffen var sneploven begyndt at køre af sig selv, efter at Renner havde brugt den til at grave sin bil fri af sneen.

Ploven var af typen PistenBully, og den vejer omkring seks ton. Da ploven begyndte at rulle, var Renner gået hen til et familiemedlem for at tale med vedkommende.

- I et forsøg på at stoppe den rullende PistenBully forsøgte hr. Renner at kommer tilbage i førersædet. Det er her, at hr. Renner bliver kørt over, sagde sheriffen, der også fastslog, at politiet ikke mener, at der ligger en kriminel handling bag ulykken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Skuespilleren har i flere år ejet et hus i Reno i Nevada. Det fremgår ikke, om ulykken skete på Renners bopæl.

Området omkring Reno i det nordlige Nevada fik en stor mængde sne nytårsaften.

Jeremy Renner er blandt andet kendt for sin rolle som Hawkeye i Avengers-filmene. I 2008 blev han desuden nomineret til en Oscar for sin rolle i filmen "The Hurt Locker".

/ritzau/Reuters