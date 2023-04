Avis: Efterretninger viser intern splid i russisk regering

De interne uenigheder i den russiske regering virker ifølge dokumenter fra lækagen af amerikanske efterretninger til at være mere omfangsrige end før antaget.

Det viser en række af de lækkede dokumenter ifølge avisen The New York Times.

Eksempelvis viser ét dokument, at den nationale russiske efterretningstjeneste, FSB, har anklaget landets forsvarsministerium for at mørklægge antallet af russiske ofre i Ukraine.

Ifølge dokumentet viser det "den fortsatte modvilje fra embedsmænd i militæret mod at overbringe dårlige nyheder op i hierarkiet".

Amerikanske embedsmænd har før over for avisen beskrevet dokumenterne i lækagen som ægte.

Selvsamme embedsmænd peger dog også ifølge The New York Times på, at noget af den information, som dokumenterne indeholder, virker til at være fabrikeret.

Noget af informationen kan også være forældet eller upræcis.

Ifølge The New York Times viser disse dokumenter, som ikke før er blevet omtalt, hvor dybt amerikanske spioner har trængt ind i næsten alle kroge af det russiske militær og efterretningsværk.

Avisen har forelagt dokumenterne for en række amerikanske embedsmænd. De har ikke anfægtet informationen, men heller ikke bekræftet den.

/ritzau/