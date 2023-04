Avis: Efterretningslæk begyndte langt tidligere end først antaget

Den amerikanske garder, der er anklaget for at lække en lang række militære efterretninger, begyndte angiveligt at dele dokumenter langt tidligere end først antaget.

Det skriver avisen The New York Times.

Faktisk var det allerede i ugerne efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022, at garderen, 21-årige Jack Teixeira, tilsyneladende begyndte at offentliggøre efterretninger på tjenesten Discord.

The New York Times baserer sine oplysninger på en gennemgang af beskeder delt i en chatgruppe med omkring 600 medlemmer.

Ifølge avisen blev efterretninger delt af en profil, der matcher Jack Teixeira.

Tidligere blev det anslået, at lækagen begyndte omkring marts i år.

Jack Teixeira blev anholdt den 13. april.

/ritzau/