Japan vil erhverve sig Tomahawks for at kunne modgå Kina, Nordkorea og Rusland, der ses som trussel.

Avis: Japan er tæt på at købe avanceret krydsermissil i USA

Japan er i det sidste stadie af forhandlinger med USA om køb af krydsermissilet Tomahawk.

Det skriver dagbladet Yomiuri fredag, få timer før Nordkorea affyrede et nyt missil. Det landede i Det Japanske Hav.

Japan er i gang med den største militære oprustning siden Anden Verdenskrig. Det er ansporet af Kinas hastige modernisering af sin hær.

Tomahawk er et avanceret krydsermissil. Det kan ramme mål på mere end 1000 kilometers afstand. Det er udviklet til at blive affyret fra krigsskibe.

Det bringer dele af Kina, Nordkorea og den fjernøstlige del af Rusland inden for rækkevidde af krydsermissilet.

Den japanske regering vil ikke bekræfte avisens oplysninger.

- Regeringen overvejer kapaciteter til modangreb, men der er ikke besluttet noget specifikt, lyder det fra den japanske regerings kabinetchef, Hirokazu Matsuno.

Japan er i stigende grad bekymret over Kinas militære optræden på havet og i luften omkring Taiwan. Og holdningen er skærpet efter Ruslands invasion i Ukraine i februar.

I august affyrede Kina raketter, der landede i vandet mindre end 160 kilometer fra Japan. Det blev opfattet som et kinesisk forsøg på at vise, hvem der har overmagten.

Nordkorea har flere gange under testaffyringer af langtrækkende missiler ladet dem flyver over Japan.

Det har udløst luftalarmer og bidraget til, at mange japanere føler sig usikre på fremtiden.

Udgifterne til Japans forsvar er stigende. Og der er et politisk pres for at bruge endnu mere på militæret.

Viceforsvarsministre fra Japan, Sydkorea og USA advarede tidligere på ugen, at hvis Nordkorea gennemfører en ny prøvesprængning af et atomvåben, så vil det blive mødt af et "stærkt svar uden fortilfælde".

En serie prøveaffyringer af raketter i Nordkorea de seneste måneder ses af militære eksperter som et muligt forspil til en atomprøvesprængning.

/ritzau/Reuters