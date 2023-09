Avis: Nordkoreas leder skal drøfte våbensalg med Putin

Nordkoreas øverste leder, Kim Jong-un, planlægger at rejse til Rusland i denne måned for at mødes med præsident Vladimir Putin og drøfte muligt salg af våben til Rusland.

Det oplyser unavngivne embedsmænd fra USA og nogle af dets allierede lande til New York Times.

Ifølge kilderne ventes de to ledere også at drøfte andre former for militært samarbejde.

Mødet ventes enten at finde sted i Vladivostok i det østlige Rusland eller muligvis i den russiske hovedstad, Moskva. Det er endnu uvist.

Rejsen ventes at ske i det særligt sikrede tog, som Kim Jong-un flere gange tidligere har brugt ved udlandsrejser.

Putin vil gerne have Kim til at sende Rusland artillerigranater og missiler, der kan anvendes mod kampvogne, skriver avisen.

Kim Jong-un vil til gengæld gerne have Putin til at hjælpe landet med at få fingre i teknologi, der kan bruges til satellitter og atomubåde, siger embedsmændene til New York Times.

I sidste uge gav Det Hvide Hus udtryk for dyb bekymring over forhandlinger om våbensalg mellem de to lande.

USA's talsmand for national sikkerhed, John Kirby, sagde på et pressemøde, at den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, under et besøg i Nordkorea har forsøgt at overtale den nordkoreanske ledelse til at sælge granater til Rusland.

Efterretninger viser ifølge Kirby, at andre russiske embedsmænd har fulgt op på Sjojgus besøg og været i Nordkorea siden da.

USA har flere gange tidligere advaret om, at Nordkorea muligvis vil sælge flere våben til Rusland. Sidste år har Nordkorea ifølge USA solgt missiler og granater til Rusland.

Angiveligt har Putin og Kim også udvekslet breve om at udvide samarbejdet mellem de to lande, sagde Kirby i sidste uge.

Putins talsmand, Dmitrij Peskov, ville i sidste uge hverken be- eller afkræfte, om der har været udvekslet breve mellem de to ledere. Men han sagde, at Rusland ønsker at udbygge forholdet til Nordkorea.

Oplysningerne om et muligt besøg fra Kim Jong-un i Rusland er ikke bekræftet officielt fra russisk eller nordkoreansk side.

Biden-regeringen har flere gange hævdet, at Rusland i stigende grad er blevet afhængig af hjælp fra lande som Nordkorea og Iran, hvis det skal skaffe våben nok til krigen i Ukraine.

Både Putin og Kim ventes at deltage i Eastern Economic Forum, der finder sted i Vladivostok fra 10.-13. september, siger kilderne.

Det er et møde, der i 2022 samlede stats- og regeringschefer, ministre og erhvervsledere fra 68 lande.

Ud over Rusland var der sidste år store delegationer fra blandt andet Kina, Indien og Myanmar.

/ritzau/