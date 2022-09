Avis: Papirer fra Trumps hjem beskriver andet lands atomarsenal

Et dokument, der beskriver en udenlandsk regerings forsvar, herunder dets atompotentiale, er blandt de dokumenter, som FBI i august beslaglade fra tidligere præsident Donald Trumps hjem i Florida.

Det skriver den amerikanske avis The Washington Post på baggrund af anonyme kilder med kendskab til sagen.

Det fremgår ikke, hvilket land dokumenterne omhandler. Hvorvidt landet er allieret eller fjende til USA, fortæller kilderne heller ikke.

Nogle af dokumenterne beskriver tophemmelige amerikanske missioner.

Dokumenterne er så hemmeligholdte, at mange personer i toppen af den amerikanske sikkerhedstjeneste end ikke kender deres indhold, skriver avisen.

Det kræver en særlig godkendelse at få adgang til dokumenter om de tophemmelige missioner.

Ifølge The Washington Post er det i nogle tilfælde kun omkring 20 personer, der ved, at missionerne findes.

Dokumenter, der indeholder information om missionerne, opbevares bag lås og slå og for det meste i særligt sikrede rum, hvor en betjent har ansvaret for at holde styr på, hvor de er.

Ifølge avisen er det den slags dokumenter, der er blevet opbevaret i Trumps Mar-a-Lago-hjem, hvor der er blevet sået tvivl om sikkerhedsniveauet.

Der har de været, siden Trump forlod præsidentposten og Det Hvide Hus i januar 2021.

8. august ransagede FBI den tidligere præsidents hjem. Med sig tog de en række dokumenter, som er stemplet tophemmelige.

Justitsministeriet i USA er i færd med en efterforskning af Donald Trump, der mistænkes for at have taget klassificerede dokumenter med sig fra Det Hvide Hus.

En talsperson for Donald Trump er ikke vendt tilbage på The Washington Posts henvendelser, mens talspersoner for FBI og det amerikanske udenrigsministerium har afvist at kommentere oplysningerne.

