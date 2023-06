Avis: Spor i Nord Stream-efterforskning peger mod Polen

Tyske efterforskere undersøger beviser, der antyder, at et sabotagehold bruge Polen som operationsbase, da de udførte sabotagen mod gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 i september sidste år.

Det skriver den amerikanske avis Wall Street Journal lørdag.

De tyske efterforskere har rekonstrueret hele den to uger lange rejse for yachten "Andromeda", der mistænkes for at være involveret i sabotagen.

De har fastslået, at yachten afveg fra dens mål for at sejle ind i polsk farvand.

Efterforskerne har ifølge avisen brugt data fra yachtens radio og navigationsudstyr, satellitter, mobiltelefoner, mail-konti og dna-spor, der er efterladt på båden.

Tyske efterforskere skal have forsøgt at koble dna-sporene til mindst én ukrainsk soldat, skriver Wall Street Journal.

Tysklands føderale politi og Polens premierministers kontor har ikke vendt tilbage på Reuters' efterspørgsel på en kommentar.

