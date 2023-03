Tiltale kan være på vej mod Trump i Stormy Daniels-sag

USA's tidligere præsident Donald Trump er blevet inviteret til at vidne foran en storjury i Manhattan i New York.

Det siger hans advokat ifølge nyhedsbureauet Reuters torsdag aften lokal tid.

Ifølge den amerikanske avis New York Times er det et tegn på, at en tiltale er på vej, når en mulig anklaget inviteres til at vidne foran en storjury.

Den sag, som Trump kan blive tiltalt i, drejer sig om Trumps formodede rolle i at have betalt penge til pornostjernen Stormy Daniels.

Stormy Daniels siger, at hun har haft sex med Donald Trump, og at hun har fået 130.000 dollar før præsidentvalget i 2016 for ikke at fortælle det til nogen.

Trump afviser, at han har haft sex med Daniels. Ifølge nyhedsbureauet Reuters har han i 2018 sagt, at han ikke kender noget til betalinger til Daniels.

Den amerikanske avis New York Times har desuden erfaret fra fire personer tæt på sagen, at Trump er blevet inviteret til at vidne foran en storjury.

New York Times skriver, at anklagere har tilbudt Trump at vidne i næste uge foran den storjury, der har set på beviserne i sagen.

En storjury - eller på engelsk grand jury - er en større gruppe personer, der udpeges for at afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.

I New York har potentielle anklagede ret til at svare på spørgsmål foran storjuryen, før de bliver tiltalt. Det er dog sjældent, at de benytter sig af den rettighed.

New York Times skriver, at der er stor sandsynlighed for, at Trump også vælger at afslå tilbuddet.

Ender der med at være en sag mod Trump, er det første gang, at der bliver ført en straffesag mod en tidligere præsident.

Sagen kan også få betydning for præsidentvalget i 2024, hvor Trump vil forsøge at blive Republikanernes kandidat.

Trumps tidligere advokat Michael Cohen er blevet idømt tre års fængsel for at orkestrere betalinger til Stormy Daniels og en anden kvinde, playboymodel Karen McDougal.

McDougal siger, at hun i flere måneder havde en affære med Trump, inden han blev præsident.

Sagen om Stormy Daniels er ikke den eneste mulige sag, som den tidligere præsident kan stå over for.

Han undersøges også for sin håndtering af klassificerede dokumenter og sit forsøg på at omgøre resultatet af præsidentvalget i 2020.

/ritzau/