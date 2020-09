Avis: Trump har ikke betalt indkomstskat i 10 af 15 år

I skattepapirer, som New York Times har fået adgang til, angiver Trump at have tabt mere, end han har tjent.

I 10 af de seneste 15 år har USA's nuværende præsident, Donald Trump, ikke betalt indkomstskat.

Det viser hans skatteoplysninger for mere end to årtier, som avisen New York Times er kommet i besiddelse af.

I 2016, hvor forretningsmanden fra New York vandt præsidentvalget, betalte han 750 dollar i føderal indkomstskat, skriver avisen. Det samme er tilfældet året efter.

Den primære årsag til, at Trump ikke har betalt indkomstskat, er ifølge New York Times' oplysninger, at han har angivet at have tabt langt større beløb, end han har tjent.

Trump har længe afvist at fremlægge sine skatteoplysninger.

Der har i årtier været tradition for, at amerikanske præsidentkandidater lægger deres selvangivelser åbent frem for offentligheden. Men det er ikke et krav.

/ritzau/