Avis: Ukraine stod bag drab på nationalist i Moskva

USA mener, at Ukraine stod bag bilbombe, som dræbte en russisk nationalist, Darja Dugina, den 20. august.

Det skriver The New York Times med henvisning til kilder i det amerikanske udenrigsministerium.

Den amerikanske avis siger, at efterretningstjenesterne i USA mener, at dele af den ukrainske regering godkendte bilbombeangrebet. Ikkenavngivne amerikanske embedsmænd siger til avisen, at USA på ingen som helst måde var involveret i angrebet - hverken med efterretninger eller andre former for støtte.

Kilder siger også, at de amerikanske efterretningsorganer ikke var klar over attentatplanerne på forhånd, og at de ville være imod angrebet, hvis de var blevet spurgt om råd.

Dugina var datter af den kendte højrenationalistiske Aleksandr Dugin, en kendt akademiker, som er blevet omtalt som en vigtig inspirationskilde for præsident Vladimir Putin. Men der er delte opfattelser af, hvor stor hans indflydelse er.

Hans datter arbejdede som journalist for statskontrollerede russiske tv-kanaler og var et kendt ansigt i Moskva. I lighed med sin far støttede hun stærkt op bag Ruslands krig mod Ukraine.

Dugina blev dræbt af en bombe, da hun var på vej hjem fra en festival i sin fars bil, og det er sandsynligt, at det var faren, som var det egentlige mål for attentatet.

Ukrainske myndigheder har afvist, at de stod bag planlægningen og udførelsen af angrebet.

Den russiske sikkerhedstjeneste FSB har tidligere beskyldt ukrainske specialstyrker for attentatet.

Alexander Dugin er en tidligere professor ved universitetet i Moskva. Han har stiftet Ruslands Eurasiatiske Bevægelse, som arbejder for en genoprejsning af Rusland som stormagt, der står i modsætning til det vestlige demokrati, anført af USA.

/ritzau/