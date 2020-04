Aviser får rekordmange nye abonnenter under coronakrisen

Flere aviser lokker læsere til med en gratis prøveperiode. Det kan være med til at give flere abonnenter.

Under coronakrisen er det blevet meget mere populært blandt danskerne at have et digitalt avisabonnement.

Flere af landets dagblade har de seneste uger oplevet en eksplosiv stigning i antallet af nye abonnenter sammenlignet med samme periode sidste år.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans, som har ringet rundt til de ansvarshavende chefredaktører på flere af de største dagblade.

- Vi går ikke ud med eksakte tal, men i marts har vi slået alle rekorder markant, og vi kan se, at det fortsætter ind i april, siger Tom Jensen, ansvarshavende chefredaktør hos Berlingske.

Også Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, melder om en kraftig fremgang.

- Vi ser en nærmest eksplosiv stigning i antallet af nye abonnementer. Behovet for sober og perspektiverende kvalitetsjournalistik er i høj kurs, siger han.

Flere af dagbladene kører med en model, hvor læserne får den første måned gratis. Først derefter skal de betale et fast beløb per måned.

Derfor er der en risiko for, at nogle vælger at hoppe fra igen, når det begynder at koste.

Om dagbladene kan bevare momentum, når gratisperioden løber ud for de nye abonnenter, er imidlertid svært at spå om. Det vurderer Søren Schultz Jørgensen, medieforsker hos kommunikationsfirmaet Kontrabande.

Han forklarer, at dagbladene aldrig har oplevet en tilsvarende situation før, og at coronakrisen kan få modsatrettede konsekvenser i forhold til fastholdelsen af læsere.

- Før krisen så vi en opadgående kurve i betalingsviljen. Derfor kan det sagtens være, at abonnementstallet får et højere plateau at stå på.

- Men omvendt vil krisen formentlig medføre, at borgerne gennemsnitligt set får en lavere købekraft, hvilket især vil ramme medierne uden for landets største byer, siger Søren Schultz Jørgensen.

I forhold til det sidste stemmer det godt overens med, at regionale medier som JydskeVestkysten og Fyens Stiftstidende ifølge Finans har oplevet et begrænset digitalt abonnementssalg i den seneste periode.

/ritzau/