Aviser hilser EU-del af ny udenrigspolitisk strategi velkommen

Lederskribenterne i onsdagens danske aviser hilser regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, der blev præsenteret tirsdag, velkommen.

Især er aviserne positive over de dele af strategien, der handler om Danmarks fremtidige tilgang til EU.

- Det giver meget mening for Danmark at engagere sig mere i EU-samarbejdet og de muligheder, som den hastige udbygning af kontinentets forsvarsindustri giver, skriver Politikens kronikredaktør, Marcus Rubin, i onsdagens leder.

I Jyllands-Postens leder lyder det, at det endelig er gået op for statsminister Mette Frederiksen (S) og resten af regeringen, at EU er koblet til den verden, som Danmark er en del af.

- Nu er der stort set ingen ende på, hvor mange lande Danmark vil hive ind i EU, lyder det i lederen.

Berlingskes lederskribent fremhæver også den del af strategien, der handler om EU, som en god del af den nye strategi.

Lederskribent Kristian Mouritzen skriver, at strategien oser af, at Danmark har store ambitioner for EU forud for det danske EU-formandskab i 2025.

- Og det er tiltrængt i forhold til den tvivl, der har været om vores EU-politik under statsminister Mette Frederiksens (S) første regeringsperiode, lyder det i lederen.

Berlingske påpeger dog en ting, som avisen finder skuffende ved strategien. Avisen mener, at det er uklart, hvad Danmark vil med Kina.

Danmark mangler en skarp kant til Kina, lyder det i Berlingskes leder.

Også i Information påpeges en svær balancegang i forhold til Kina i strategien.

- Klart, naiviteten over for Kina skal lægges på hylden, hedder det, men man mærker stadig ånden i nakken fra danske firmaer med milliardinteresser i Kina: Vi har lært af vores afhængighed af Rusland, men vi holder døren åben, skriver avisens korrespondent i Tyskland, Mathias Sonne, i lederen.

Redaktøren bruger Georgien som eksempel, fordi landet har ligget i krig med Rusland i dette årtusind.

- Det vil øge risikoen for at komme i varm krig med Rusland. Krigen i Europa har bekræftet, at EU ikke er sikkerhedspolitisk ansvarligt tænkende, men stadig dybt afhængigt af USA, lyder det.

