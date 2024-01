Aviser opfordrer til fornyelse i kongehuset efter tronskifte

Danmark har en ny regent. Hvis kong Frederik skal lykkes i sin nye rolle, skal han forny kongehuset.

Det er budskabet i flere avisledere oven på søndagens tronskifte.

Berlingske hæfter sig ved, at kongen med egne ord ønsker at være en "samlende konge af i morgen".

- Analysen er sand. Kongeparret skal forny monarkiet, for at det består. De skal være et kongepar af deres tid, skriver chefredaktør Mette Østergaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun roser desuden kong Frederiks valgsprog, som lyder: "Forbundne, forpligtet, for Kongeriget Danmark".

- Kong Frederik X havde ikke behov for at ophøje sig selv, men derimod behov for at minde os om vores tradition, arv og dna, hvori vi er forbundne - også med kongehuset.

- Det er klogt at få projektet til ikke bare at handle om sig selv, men om os, skriver Mette Østergaard.

Ligesom Berlingske skriver Politiken også om behovet for fornyelse af det danske monarki.

- Hvis Frederik X vil være "konge af i morgen", bør han modernisere kongehuset indefra, skriver avisen.

Politiken skriver desuden, at Danmark på mange områder er præget af splid og splittelse. Det vil være en opgave for den nye konge at være en samlende kraft, mener avisen.

- Evner kong Frederik X at udjævne disse skel, vil han sikre fornyet legitimitet til et monarki, som hans mor abdicerede fra med stor værdighed, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mens Politiken og Berlingske ser med positive øjne på kongens valgsprog, mener Kristeligt Dagblad, at det er "urovækkende".

Det skyldes, at ordet Gud ikke nævnes.

Det er problematisk, mener avisen, som henviser til, at Gud har været en del af regentens valgsprog i over halvandet århundrede.

Også før da var Gud ofte nævnt i valgsprogene.

- Man stemmes usikker og tvivlmodig, for det her stor symbolsk betydning, hvad en regent sætter som overskrift for sin gerning.

- Ved at bryde med traditionen peger man symbolsk på en vej frem uden Gud. Hvad enten man har ønsket det eller ej, skriver lederskribenten Anders Ellebæk Madsen.

/ritzau/