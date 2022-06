Både ja- og nej-partier får kritik i valgdagens avisledere

Der er ikke enighed blandt avisernes lederskribenter, om hvorvidt vælgerne bør stemme ja eller nej, når EU-forsvarsforbeholdets fremtid onsdag skal afgøres.

Flere af lederne har dog det til fælles, at de indeholder kritik af valgkampagnerne.

Chefredaktør hos JydskeVestkysten, Peter Orry Jensen, skriver på lederplads, at valgkampen har været dødkedelig.

- Vi kan med god grund være skuffede over vores politikeres manglende evne til at forklare, hvorfor vi skal stemme enten ja eller nej eller i det hele taget bare stemme, skriver han, mens han opfordrer til, at læserne alligevel stemmer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiken har dedikeret hele dagens avisforside til en leder, hvor avisens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, hårdnakket argumenterer for et ja.

- Europa kan sagtens klare sig uden Danmark. Men Danmark kan ikke klare sig uden Europa. Derfor: Stem ja, skriver han.

I lederen kritiserer han også nejpartierne for at have ført en skræmmekampagne.

Jyllands-Posten, der også anbefaler et ja, kritiserer også nej-siden for en underlødig kampagne.

- Tiden kalder på alvor, ikke fortænkte, fremtidige scenarier, som under alle omstændigheder også ville skulle til folkeafstemning. Det samme med spøgelset om en EU-hær, som nej-fløjen har holdt liv i i et halvt århundrede nu, lyder det på avisens lederplads.

Det er dog ikke kun nejpartierne, der får med grovfilen af lederskribenterne.

I B.T.'s leder kritiseres ja-siden og især regeringen blandt andet for at være bange for, at "vi almindelige halvdumme danskere ikke kan finde ud af at træffe den "rigtige" beslutning".

Også i Ekstra Bladet, der har kastet sig fuldtonet ind i en kampagne for et nej til afskaffelse af forsvarsforbeholdet, er der kritik af ja-partierne.

- Vi savner stadig de gode argumenter for at tage nej-hatten af. Vi har ikke fået meget andet end tilsløringer og uredelighed, skriver dagens lederskribent, journalist Mette Pedersen, på avisens bagside.

I Berlingskes leder skriver avisens opinionsredaktør, Pierre Collignon, at Mette Frederiksen (S) og resten af regeringen må aflive sin populistiske EU-kritik, og at man må håbe, at et stort ja ved onsdagens afstemning kan løfte den danske EU-debat fremover.

- Vi skal væk fra den klichéprægede misbrug af EU som politisk boksebold, skriver han.

Information har efter eget udsagn ikke kunnet blive enig med sig selv, og derfor bringer avisen onsdag to ledere - en der taler for at afskaffe forsvarsforbeholdet, og en der taler imod at afskaffe forsvarsforbeholdet.

/ritzau/