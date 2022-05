Både pensler og stål gløder, når "De 4" indtager museum på Sjælland

Kunstnersammenslutninger opstår med forskellige strategier og mål. Men som regel i opposition til det bestående. Der gælder også gruppen ”De 4”, der i 1921 åbnede de brølende 1920'ere for igen at lukke tiåret ned i 1929. De fire kunstneres sigte var revolutionært, intet mindre.

”De 4” bestod af kunstnerne Axel Salto (1889-1961), Vilhelm Lundstrøm (1893-1950), Karl Larsen (1897-1977) og Svend Johansen (1890-1970). De var venner og kolleger, der havde fundet hinanden i miljøet omkring tidsskriftet ”Klingen”, der første gang udkom i 1917 med en målsætning om at åbne dansk kunst for de internationale strømninger inden for kunst, litteratur og kunstteori. At 1917 var året for den sovjetrussiske revolution, var næppe en tilfældighed.