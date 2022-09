Bach er godt for sjælen [Fire stjerner]

Der er med tiden udgivet adskillige cd’er med titler som ”Bach for relaxing” (Bach til afslapning), ”Bach zum Träumen” (Bach til at drømme) eller ”Bach for Meditation” (Bach til meditation). Pointen er naturligvis, at Bachs musik – i hvert fald hovedparten af den – er godt for sjælen. Man kan slappe af, drømme eller meditere til den.