Badehotellet lukker og slukker efter næste sæson

Der kommer en tiende sæson af "Badehotellet", når den niende sæson slutter mandag aften.

Men derefter er det slut.

Det oplyser TV 2, som står bag serien.

- Seernes kærlighed til serien har været utroligt opmuntrende for alle, der har været med til at lave den gennem årene, men "Badehotellet" har aldrig været tænkt som en "evighedsserie", lyder det fra Hanna Lundblad og Stig Thorsboe, som er forfatterparret bag serien.

Serien fik premiere i 2013, og herefter har en ny sæson haft premiere hver vinter.

"Badehotellet" har siden premieren haft høje seertal på op mod 1,9 millioner personer per afsnit. Tallet inkluderer også streaming.

Katrine Vogelsang, som er TV 2's fiktionschef, mener, at det er forfatterens fortællelyst, der har drevet succesen.

- En af grundene til, at det er en succes, er, at vi altid kun har fortsat med en ny sæson, så længe forfatterne havde en vigtig historie at fortælle.

- Derfor har det aldrig været "Badehotellets" succes, der har drevet beslutningen om flere sæsoner, men derimod om forfatterne havde lyst til at fortsætte, siger hun til TV 2.

Da de to forfattere bød ind med idéen, ville de lave fem sæsoner, som skildrede Danmark fra 1928 til 1933.

Herefter var det planen at stoppe. Men de besluttede at lade serien fortsætte og tog dermed tiden før, under og lige efter Besættelsen med.

Den niende sæson, som altså slutter mandag aften, foregår i sommeren 1945.

Seere af "Badehotellet" må dog væbne sig med tålmodighed, inden finalesæsonen ruller over skærmen.

Den tiende sæson får nemlig først premiere i vinteren 2024, meddeler TV 2.

Det skyldes især, at de seneste to års coronanedlukninger har forsinket produktionen.

Forfatterparret er endnu ikke begyndt at skrive på den tiende og sidste sæson.

Men den kommer til at foregå i 1946, siger de til TV 2 og lover, at serien afsluttes på "smukkeste vis med masser af overraskelser".

/ritzau/