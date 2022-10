Baldwin indgår forlig i retssag efter filmskuddrab

- Under hele denne vanskelige sag har vi haft fokus på at gøre det bedste for Halynas søn, skriver Baldwin.

Den amerikanske skuespiller Alec Baldwin har indgået et forlig med familien til en kvinde, som han skød og dræbte under en filmoptagelse med en pistol, som var en rekvisit.

Det skriver han på Instagram.

- Vi er glade for at kunne meddele, at der i dag er indgået et forlig i den civile retssag, siger Baldwin med henvisning til det retlige efterspil efter skuddrabet på den 42-årige filmfotograf Halyna Hutchins sidste år.

Hun blev dræbt af skud under optagelserne til westernfilmen "Rust".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Under hele denne vanskelige sag har vi hele tiden haft fokus på at gøre det bedste for Halynas søn, skriver han.

/ritzau/AFP