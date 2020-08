Baltiske lande indfører rejserestriktioner for Lukasjenko

De baltiske lande går sammen om at sanktionere cirka 30 hviderussiske embedsmænd, herunder præsidenten.

Estland, Letland og Litauen indfører senere mandag rejserestriktioner for cirka 30 hviderussiske embedsmænd, herunder præsident Aleksandr Lukasjenko.

Det siger Litauens præsident, Gitanas Nauseda, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Listen over de hviderussiske embedsmænd kan blive udvidet. Rejserestriktionerne er et første skridt, lyder det videre. Det fremgår ikke, hvilke tiltag der ellers er lagt op til eller hvad rejserestriktionerne indebærer.

Litauen har før sagt, at det vil sanktionere hviderussiske embedsmænd, som landet anser for at være ansvarlige for valgfusk og vold mod demonstranter.

Demonstranter i tusindvis samles for tiden på gaden i Minsk, Hvideruslands hovedstad.

Demonstranterne kræver Lukasjenkos afgang.

Sådan har det været de fleste dage siden præsidentvalget i Hviderusland 9. august.

Ved valget blev Lukasjenko officielt udråbt som den store vinder med over 80 procent af stemmerne.

Men oppositionen har beskyldt Lukasjenko, der har siddet på magten siden 1994, for valgfusk.

De tror ikke på de officielle tal, der gav omkring ti procent af stemmerne til den mest populære modkandidat, Svetlana Tikhanovskaja.

Også EU og mange andre internationale aktører har sagt, at de ikke anerkender valgresultatet.

Søndag blev der rapporteret om op mod 100.000 demonstranter.

De blev undervejs mødt af et massivt politi- og militæropbud.

Videoer fra sociale medier og mediet tut.by viser, hvordan kampvogne og urobetjente bevægede sig hurtigt rundt i byen for at holde demonstranterne i skak.

Politiet kørte op langs optogene og hev demonstranter ud af mængden og ind i vogne.

I alt blev mindst 140 personer anholdt ifølge de hviderussiske myndigheder.

