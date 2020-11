Bande har givet fængslede mere end en million kroner

Vold og trusler om vold har hørt til hverdagen i Loyal To Familia, fastslår Østre Landsret i langvarig sag.

Kontingentet i foreningen Loyal To Familia har svinget mellem 1500 og 2000 kroner hver måned. I vidt omfang er pengene gået til medlemmer bag tremmer, og netop dette system med økonomisk støtte viser, at det var "kendt og accepteret, at medlemmerne begik kriminalitet."

Det konkluderer Østre Landsret i torsdagens dom om opløsning af banden, som ifølge rettens vurdering er en forening, der virker ved vold.

Under sagen har anklagerne fremlagt beviser for, at der er blevet indbetalt over en million kroner til medlemmer i fængsel - hvilket har været opholdssted for en stor del af bandens mænd.

Forsvareren, advokat Michael Juul Eriksen, har kaldt hjælpen for en slags a-kasse. Omvendt har en af anklagerne, Emil Folker, bemærket, at man kom på lønningslisten efter at have begået en likvidering.

I dommen fastslår landsretten, en forening ikke bare kan forbydes, fordi medlemmer har begået vold. Der skal mere til. Det er en betingelse, at volden "kan tilskrives foreningen som et varigt og væsentligt led i dens virksomhed", hedder det.

I visse tilfælde er kriminaliteten begået direkte i LTF's navn. For eksempel ved afpresning af massageklinikker. Andre gange har medlemmer begået drab og vold uden at have et personligt udestående med ofrene, noteres det.

Volden har været bandens virkemiddel, og det i så markant en udstrækning, at det også er blevet en del af foreningens øjemed, mener landsretten. Vold og trusler er blevet "et regelmæssigt led i foreningsvirksomheden", hedder det.

Den praksis er også gået ud over for eksempel ansatte i fængslerne.

Bandens stifter og leder var Shuaib Khan. Han var stærkt utilfreds med afsoningsforholdene i Nyborg Fængsel, og han blev mod sin vilje overflyttet til Københavns Fængsler.

Blot fire dage senere blev en fængselsbetjent skudt ned, da han sent om aftenen mødte på arbejde i Nyborg Fængsel.

I cellen var der ridset "Loyal To Familia" ind i et skab. Her stod "Vi glemmer aldrig, for vi bærer nag", viser et foto, som anklagerne har fremlagt under sagen.

Men bandens forsvarer påpegede, at der ikke er beviser for, at Shuaib Khan stod bag budskabet i skabet. Der er ikke lavet skriftanalyser eller rejst en sigtelse. Og det lykkedes ikke politiet at bevise, at LTF stod bag nedskydningen, understregede han.

Imidlertid har LTF'ere ifølge landsretten begået så meget vold, at det ikke længere er nok, at enkeltpersoner straffes for, hvad de har gjort. Et forbud mod foreningen er ifølge retten nødvendigt.

/ritzau/