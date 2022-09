Barakker for de kulturradikale: Historien om det 20. århundredes rækkehuse

Bakkehusene tæt ved Bellahøj i København er det første moderne rækkehusbyggeri i Danmark. Man har dog kendt til rækkehuse tidligere – Nyboder er et historisk markant eksempel, og man kan blandt andre også nævne Lægeforeningens boliger på Østerbro i København – men ved opførelsen af Bakkehusene for omkring 100 år siden var normen i byerne etageejendomme.

Nu har Bakkehusene fået sin bog skrevet af to kendere af perioden, henholdsvis arkitekturhistorikeren Jannie Rosenberg Bendsen og arkitekten Birgitte Kleis. Sammen har de tidligere blandt andet udgivet en bog om Bellahøj 1 og Bellahøj 2, der kom til i 1950’erne og blev kaldt for skyskrabere. Så høje var de. De blev engang også kaldt Havregrynshusene. For så dyre var de.