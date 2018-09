Romanformen lader ikke til at være et velegnet medium for Peter Høegs spirituelle projekt

2 stjerner

Romanen ”Gennem dine øjne” viser, at romankunst og ”spiritualitet” måske ikke passer særlig godt sammen

Tænk hvis vi kunne træde ind i andre menneskers drømme, når de sover. Eller hvis mennesker, der bor på forskellige kontinenter, kunne opsøge hinandens bevidstheder, hjælpe og støtte hinanden på tværs af de fysiske love. Det første var motivet i Christopher Nolans film ”Inception” fra 2010, det andet var den gennemgående tråd i tv-serien ”Sense8”, der blev vist på Netflix i årene 2015-18. Drømmen om og længslen efter en kollektiv bevidsthed er også anliggendet i Peter Høegs nye roman ”Gennem dine øjne”, der udkommer i dag.

Filosofien har i århundreder tumlet med det fremmedpsykiske problem, dette at vi på det bevidsthedsmæssige plan er og bliver uhjælpeligt bundet til os selv og radikalt afskåret fra at vide, hvad andre reelt føler. Ønsket om at overskride denne grænse synes stærk i disse år. Begreber som ”empati” dukker op i alle mulige sammenhænge, og måske er det også klimakrisens vældige skygge, der fremmaner drømmen om menneskeheden som én samlet bevidsthed, der kan tage hånd om sin egen skæbne.

Nuvel, til romanen. Hovedpersonen Peter har en barndomsven Simon, der lige har forsøgt selvmord. Peter opsøger en avanceret videnskabelig klinik, Institut for Neuropsykologisk Billeddannelse, der forsker i dybdepsykologi på teknologisk grundlag. Klinikkens leder, stjerneforskeren Lisa, er langt fremme med hensyn til at overskride grænsen mellem mennesker og etablere mulighed for at tage ophold i andres bevidsthed. Peter ser her en mulighed for at få behandlet Simon for de traumer, der plager ham. Hvis man nu kan komme ind i Simon…

Da Peter møder Lisa, går det op for ham, at de to også er barndomsvenner. Sammen med Simon udgjorde de trekløveret ”de søvnløse børns klub” 30 år tidligere i begyndelsen af 1960’erne i en børnehave i Valby (romanen må altså foregå i 1990’erne, men det fremstår lidt vagt). Lisa husker dog intet. Hun er selv traumatiseret, efter hendes forældre døde i et trafikuheld dengang, og hendes tidlige barndomsår er udvisket af hendes hukommelse. Romanen forløber herefter i to spor: Lisa og Peters samarbejde med forsøgene på klinikken og oprulningen af, hvad trekløveret egentlig bedrev sammen i barndommen. Det viser sig, at de allerede dengang i deres stærke følelsesmæssige fællesskab spontant udviklede en evne til at træde ind i andre menneskers bevidsthed og sågar også rejse i tiden og påvirke tingenes gang.

Peter Høeg har på godt og ondt været en institution i dansk litteratur siden sit store gennembrud i 1988 med ”Forestilling om det tyvende århundrede”, der blev til et endnu større verdensomspændende gennembrud med ”Frøken Smillas fornemmelse for sne” i 1992. Han har solgt millioner af bøger, været forkætret af den litterære kritik i Danmark og i perioder trukket sig helt tilbage fra skriveriet for i stedet at hellige sig meditation og anden åndelig fordybelse i det spirituelle fællesskab Vækstcenteret i Nørre Snede. Hans seneste roman ”Effekten af Susan”, som udkom i 2014, var en dynamisk og frodig videnskabsthriller, og hvis jeg må citere mig selv fra min anmeldelse dengang, var man simpelthen skamløst godt underholdt fra første til sidste side.