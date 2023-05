Bassist i legendariske The Smiths er død af kræft

Andy Rourke, tidligere bassist i det legendariske britiske band The Smiths, er død.

Det oplyser tidligere guitarist i bandet Johnny Marr i et opslag på Twitter.

Andy Rourke blev 59 år og er død efter længere tids kamp mod kræft i bugspytkirtlen.

- Andy vil blive husket som en venlig og smuk sjæl af dem, der kendte ham, og som en yderst begavet musiker af musikfans, skriver Johnny Marr i et tweet.

The Smiths blev dannet i Manchester i 1982 med Morrissey som forsanger, Johnny Marr som guitarist, Mike Joyce på trommer og Andy Rourke på bas.

Bandet er blevet betegnet som 1980'ernes vigtigste engelske indierockband, der gav inspiration til senere bands som Oasis, Radiohead og Suede.

The Smiths blev opløst i 1987.

Bandet er blandt andet kendt for numre som "Heaven knows I'm miserable now", "This Charming Man" og kæmpehittet "There Is A Light That Never Goes Out", der har opnået 409 millioner afspilninger på musiktjenesten Spotify.

Efter bandets opløsning indledte Morrissey en solokarriere, hvor han blandt andre spillede sammen med Andy Rourke.

