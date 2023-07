BBC-værter kæmper mod mistanke i foto-sag

Forskellige værter på den britiske tv-station har i disse dage travlt med at værge for sig på sociale medier. De kæmper for ikke at blive forbundet med en historie i avisen The Sun.

Fredag bragte avisen en historie om, at en BBC-vært har betalt over 35.000 pund - svarende til over 300.000 kroner - efter at have modtaget seksuelle billeder fra en person, der var 17 år, da udvekslingen startede.

Ifølge avisens historie klagede familien til den unge person til BBC i maj. Familiens udsagn er, at den herefter blev forundret over at se, at tv-værten stadig var på skærmen. Derfor gik familien til The Sun.

BBC har svaret, at tv-stationen tager alle beskyldninger alvorligt, men har derudover ikke udtalt andet ifølge BBC News' egen dækning.

Ifølge The Sun er tv-værten siden da røget af skærmen. BBC News skriver, at det ikke vides, om det er fordi, der ikke var planlagt flere programmer med den pågældende tv-vært, eller om det er et aktivt fravalg af den vært.

Historien har ifølge Sky News udløst et stort postyr af spekulation på de sociale medier om, hvem BBC-værten kan være.

Her har nogle BBC-værter følt behov for at distancere sig selv fra mistanke om, at det er dem, der har står bag betalingerne.

En af dem, Nicky Campbell, har afvist at være den pågældende BBC-vært, og i et opslag på Twitter har han antydet, at han har politianmeldt en anden Twitter-bruger, der har nævnt ham som værende BBC-værten.

Lørdag lagde Nicky Campbell tre billeder op. På det første var et opslag fra brugeren, der havde sat ham i forbindelse med sagen. På det andet var brugerens profil. På det tredje var en svar-mail fra politiet i London, hvor der står:

- Tak for at kontakte Metropolitan Police Service (politiet i London, red.) for din anmeldelse.

En række andre BBC-værter har på sociale medier taget kampen op mod brugere, der har rettet mistanken mod dem.

Anklagerne har grebet sådan om sig, at en tidligere chefanklager, Nazir Afzal, på Twitter har gjort opmærksom på, at BBC-værter, der fejlagtigt anklages, kan have en god sag ved domstolene:

- Lidt juridisk rådgivning i forbindelse med "BBC-vært-historien".

- Hvis du udpeger nogen og er galt på den, så kan de sagsøge dig for æreskrænkelse, og du kan sige farvel til alt, du ejer. Så bare lad vær, skriver han.

