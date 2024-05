Beach Boys-legende sættes under værgemål

En amerikansk dommer har afgjort, at Beach Boys-legenden Brian Wilson sættes under værgemål som følge af svækkede mentale evner.

- Ud fra klar og overbevisende dokumentation har jeg besluttet, at det er nødvendigt at sætte ham under værgemål, sagde dommer Gus T. May ved et retsmøde i Los Angeles torsdag ifølge ABC News.

Dommeren henviste til, at Wilson selv har givet samtykke til værgemålet, og at han ikke er i stand til at træffe beslutninger vedrørende sit eget helbred.

Det var Wilsons familie, som tidligere i år bad en domstol i Los Angeles om at sætte den 81-årige under værgemål. Det skete efter, at Wilsons kone, Melinda Ledbetter Wilson, døde sidst i januar.

Dommeren har fulgt Wilsons families opfordring om at gøre Wilsons agent Jean Sievers og manager LeeAnn Hard til værger med ansvar for personlige og medicinske beslutninger.

I en lægeerklæring fra februar i år blev det gjort klart, at Wilson har en "større neurokognitiv lidelse", som han er medicineret for, samtidig med at han får medicin for demens.

Wilson var kun 19 år, da han var med til at danne det californiske popband, som slog igennem i 1961 med sange som "Good Vibrations", "Surfin' USA" og "California Girls". Bandet udgav op imod 30 album.

/ritzau/